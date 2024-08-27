Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин…

Операция ВСУ в Курске начала показывать российскому обществу, что президенту России Владимиру Путину «важнее захватить город, чем защищать свои территории», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«У нас не оккупация Курской области, у нас идет оборонительная операция. Мы ничего не присоединяем к нашему государству, нам не нужны чужие земли и чужие граждане.

Мы благодарны (президенту США Джо) Байдену и его команде. Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень многое зависит от США.

Есть договоренности с Польшей, если кто-то незаконно пересекает границу, Польша нам их возвращает», - сказал Зеленский.

Говоря о возможности мира с Россией, украинский лидер заявил, что «когда хотят мира, 230 ракетных ударов не наносят»: «Война, конечно, закончится диалогом, но нам нужно иметь сильные позиции к этому диалогу».

Комментируя приближение российской армии к стратегически важному городу Покровск Донецкой области, Зеленский отметил, что россияне идут вперед под страхом смерти: «На Покровском направлении россияне не отступают, возвращаясь назад, их расстреливают. И они будут давить. Это как ситуация с Бахмутом, они там положат 50-60 тысяч человек, вы это увидите».