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Украинская армия захватывает новые поселки в России
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Украинская армия захватывает новые поселки в России

Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин…

обновлено 16:39
16:39 2538

Операция ВСУ в Курске начала показывать российскому обществу, что президенту России Владимиру Путину «важнее захватить город, чем защищать свои территории», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«У нас не оккупация Курской области, у нас идет оборонительная операция. Мы ничего не присоединяем к нашему государству, нам не нужны чужие земли и чужие граждане.

Мы благодарны (президенту США Джо) Байдену и его команде. Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень многое зависит от США.

Есть договоренности с Польшей, если кто-то незаконно пересекает границу, Польша нам их возвращает», - сказал Зеленский.

Говоря о возможности мира с Россией, украинский лидер заявил, что «когда хотят мира, 230 ракетных ударов не наносят»: «Война, конечно, закончится диалогом, но нам нужно иметь сильные позиции к этому диалогу».

Комментируя приближение российской армии к стратегически важному городу Покровск Донецкой области, Зеленский отметил, что россияне идут вперед под страхом смерти: «На Покровском направлении россияне не отступают, возвращаясь назад, их расстреливают. И они будут давить. Это как ситуация с Бахмутом, они там положат 50-60 тысяч человек, вы это увидите».

*** 15:41

Наступление ВСУ в Курской области России связано с подготовкой ко второму саммиту мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины», - заявил украинский лидер.

«Вторая составляющая - стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира. Третья - мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Четвертая - экономическая.

Я этот план представлю сначала президенту США, от него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что в этом плане, или нет», - заявил он.

При этом Зеленский опроверг информацию СМИ, что наступление ВСУ на РФ сорвало секретные переговоры Киева и Москвы под эгидой Катара. По его словам, «это не связанные вещи, как не связаны наступление ВСУ и формула мира».

Президент Украины также признал, что россияне не перебрасывают войска из Донбасса в Курскую область. По его словам, у РФ там «стратегическое направление» и находятся наиболее подготовленные силы, цель которых - захватить Донецкую область.

Зеленский вновь заявил, что не готов отказываться от территорий в рамках любых переговоров. Так он ответил на вопрос о том, готова ли Украина пойти на компромиссы, если ей пообещают вступление в НАТО.

Украинский лидер также подтвердил, что Украина использовала самолеты F-16 для отражения вчерашней ракетной атаки.

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