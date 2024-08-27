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Украинская армия захватывает новые поселки в России
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Украинская армия захватывает новые поселки в России

Лукашенко неожиданно поддержал арест Дурова

15:50 1228

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал арест во Франции предпринимателя, сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает агентство БелТА.

"Видели вчера во Франции как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы не Дуровы… Виноват - иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?" - спросил Лукашенко.

Он рассказал, что президент России Владимир Путин как-то сказал ему об одном из разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Дело было после выборов в Беларуси, и французский лидер в том телефонном разговоре с президентом России упомянул о белорусской тематике: "Вот у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные… (после выборов это был разговор)".

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