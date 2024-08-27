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Украинская армия захватывает новые поселки в России

Россия об уничтожении французских ценностей

16:04 623

Президент Эммануэль Макрон не уважает судебную систему Франции, а его правительство уничтожает французские ценности. Об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прочитала заявление французского президента по Дурову. Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции», - сказала Захарова.

По словам дипломата, официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова.

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