Россия об уничтожении французских ценностей

Президент Эммануэль Макрон не уважает судебную систему Франции, а его правительство уничтожает французские ценности. Об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прочитала заявление французского президента по Дурову. Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции», - сказала Захарова.

По словам дипломата, официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова.