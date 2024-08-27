Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев

На пресс-конференции украинский президент заявил, что Западу «политически выгодно» не тратить деньги на украинцев, которые не работают за границей, а отправить их домой.

При этом Зеленский отрицает, что просил западных лидеров вернуть в Украину мужчин призывного возраста: «Они сами поднимают эти вопросы в частных беседах, но публично сказать: «мы отправляем украинцев домой, для нас это очень дорого их поддерживать» политически невыгодно. Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев. Я только за, но без принуждения», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина должна вернуть 7,5 млн беженцев из-за границы, чтобы «кормить» 10,5 млн пенсионеров, но сделать это нужно «без принуждения, чтобы они хотели это сделать».

Осенью планируется принятие решения, которое должно стимулировать украинцев возвращаться, добавил Зеленский.