USD 1.7000
EUR 1.8986
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украинская армия захватывает новые поселки в России
Новость дня
Украинская армия захватывает новые поселки в России

Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев

16:09 1371

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад «не тратить деньги» на украинских беженцев, а отправить их домой.

На пресс-конференции украинский президент заявил, что Западу «политически выгодно» не тратить деньги на украинцев, которые не работают за границей, а отправить их домой.

При этом Зеленский отрицает, что просил западных лидеров вернуть в Украину мужчин призывного возраста: «Они сами поднимают эти вопросы в частных беседах, но публично сказать: «мы отправляем украинцев домой, для нас это очень дорого их поддерживать» политически невыгодно. Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев. Я только за, но без принуждения», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина должна вернуть 7,5 млн беженцев из-за границы, чтобы «кормить» 10,5 млн пенсионеров, но сделать это нужно «без принуждения, чтобы они хотели это сделать».

Осенью планируется принятие решения, которое должно стимулировать украинцев возвращаться, добавил Зеленский.

Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
16:48 73
Новый виток торговой войны США с Китаем
Новый виток торговой войны США с Китаем наш обзор
16:34 235
Украинская армия захватывает новые поселки в России
Украинская армия захватывает новые поселки в России обновлено 15:29
15:29 9203
Стране нужны люди, готовые убивать
Стране нужны люди, готовые убивать баллада о солдате; все еще актуально
02:22 11059
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
16:09 1372
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин…
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин… обновлено 16:39
16:39 2547
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема
13:53 3488
Россия приготовилась атаковать Норвегию
Россия приготовилась атаковать Норвегию
15:19 2349
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема
13:40 2460
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 10641
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 1532

ЭТО ВАЖНО

Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
16:48 73
Новый виток торговой войны США с Китаем
Новый виток торговой войны США с Китаем наш обзор
16:34 235
Украинская армия захватывает новые поселки в России
Украинская армия захватывает новые поселки в России обновлено 15:29
15:29 9203
Стране нужны люди, готовые убивать
Стране нужны люди, готовые убивать баллада о солдате; все еще актуально
02:22 11059
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
16:09 1372
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин…
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин… обновлено 16:39
16:39 2547
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема
13:53 3488
Россия приготовилась атаковать Норвегию
Россия приготовилась атаковать Норвегию
15:19 2349
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема
13:40 2460
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 10641
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 1532
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться