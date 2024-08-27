Вниманию абитуриентов, поступающих в вузы на платной основе

По итогам конкурса на прием студентов в высшие учебные заведения на 2024-2025 учебный год в вузы принято 55 656 человек. Из них 27 117 получили право на обучение на основе государственного заказа, а 28 539 получили право на обучение на платной основе.

Плата за обучение следующих лиц, нуждающихся в социальной защите, будет оплачиваться из средств государственного бюджета:

* дети, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведениях, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки;

* члены семьи шехида, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведениях;

* дети, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведениях, родители которых получили инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики и погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также дети пропавших без вести в связи с военной операцией и признанные судом умерших граждан;

* лица, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведениях, получившие звание «Ветеран войны» за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики;

* лица, обучающиеся в государственных, муниципальных и частных высших учебных заведениях в связи с нарушением функций организма на 61-100 процентов, а также лица в возрасте до 18 лет, признанные инвалидами;

* граждане Азербайджанской Республики, имеющие статус вынужденных переселенцев в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (ВПЛ)», обучающиеся в государственных высших учебных заведениях.

Также отметим, что студенты очной формы обучения за счет Фонда студенческих кредитов, действующего при Министерстве науки и образования, могут получить льготные кредиты. Для получения кредита на образование вы можете подать заявку на электронный портал www.e-ttkf.edu.az.

Отметим, что 28 августа в 11:00 начнется процесс регистрации поступающих в высшие учебные заведения на уровень бакалавра. Поступающие могут подать заявку, выбрав услугу «Регистрация студентов высшего и среднего образования» на платформе https://portal.edu.az/. Регистрация в электронной системе завершится 6 сентября в 18:00.