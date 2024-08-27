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Украинская армия захватывает новые поселки в России
Новость дня
Украинская армия захватывает новые поселки в России

Байрамов встретился с Фиданом

16:20 240

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщает МИД Турции.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов находится с однодневным рабочим визитом в Анкаре.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что Байрамов в ходе однодневного визита в Турцию обсудит с Хаканом Фиданом мирный процесс между Баку и Ереваном. Министры также обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

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