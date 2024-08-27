Джавад Зариф не остался без работы

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф продолжит работу в составе нового иранского правительства. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«После консультаций уважаемого президента я приступлю к работе в качестве заместителя президента по стратегическим вопросам», - написал Мохаммад Джавад Зариф.

Отметим, что Зариф занимал пост министра иностранных дел Ирана в 2013-2021 годах.