Джавад Зариф не остался без работы
16:24 439
Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф продолжит работу в составе нового иранского правительства. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
«После консультаций уважаемого президента я приступлю к работе в качестве заместителя президента по стратегическим вопросам», - написал Мохаммад Джавад Зариф.
Отметим, что Зариф занимал пост министра иностранных дел Ирана в 2013-2021 годах.
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