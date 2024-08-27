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Украинская армия захватывает новые поселки в России

Зеленский о визите Путина в Баку

16:27 1586

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин во время своего визита в Баку мог обсуждать и другие вопросы, кроме поставок российского газа в Азербайджан.

«О чем говорил Путин в Азербайджане, мне неизвестно. Не уверен, что о газе. Я думаю, что есть другие вопросы», - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Он также подчеркнул, что договор с Россией о транзите российского газа Украина продолжать не будет.

«Договор никто с Россией продолжать не будет. На этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний. Если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы все будем рассматривать их просьбы», - сказал Зеленский.

Он отметил, что с «Путиным не может быть компромиссов, диалог с ним пустой и бессодержательный». Зеленский подчеркнул, что для Украины ее земля - это не просто «новость или хайп»: «Украина не пойдет на компромиссы с теми, кто пришел ее уничтожить». 

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