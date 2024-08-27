Новый виток торговой войны США с Китаем
Пекин выступает против внесения Вашингтоном китайских компаний в свой санкционный список. Как говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, действия Вашингтона нарушают международный торговый порядок и препятствуют нормальному экономическому обмену. Министерство обещает предпринять необходимые меры для решительной защиты законных прав своих компаний.
Таков ответ министерства на введение санкций против китайских компаний, помогающих России. А между тем китайская газета Global Times отмечает, что внешняя торговля КНР растет благодаря расширению круга партнеров и вопреки ограничительным мерам Запада. Так, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, объем внешней торговли страны достиг за январь-июль рекордных 3,46 трлн долларов. Этому способствовали производственные мощности страны и растущий спрос за рубежом, а также диверсификация круга внешнеторговых партнеров.
И действительно, за семь месяцев китайский экспорт достиг 2,01 трлн долларов, повысившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Импорт при этом составил 1,49 трлн долларов, продемонстрировав рост на уровне 2,8%. В целом же положительное сальдо страны за семь месяцев достигло 518 млрд долларов, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. И все это не только за счет России - объем китайско-российской торговли за этот период составил 136,67 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении всего на 1,6%.
Масштабы роста торговли страны в последние месяцы не поддаются протекционистским мерам западных стран и вопиющему повышению тарифов на китайские товары. И это подтверждает устойчивость и конкурентоспособность китайской экономики, несмотря на имеющиеся внутренние и внешние проблемы. Даже несмотря на введенную США блокаду китайской промышленности, экспорт интегральных схем увеличился на 25,8% в годовом исчислении, а экспорт автомобилей вырос на 20,7%. А китайские эксперты считают, что экономика страны продолжит восстанавливаться во втором полугодии и будет двигаться по устойчивой траектории для достижения целевого показателя роста ВВП на уровне около 5%. Отмечая при этом роль целенаправленных мер стимулирования, которые принимает руководство КНР.
Особое недовольство Пекина вызывают «злоупотребления» США мерами экспортного контроля, что наносит удар по глобальному рынку полупроводников, приводят к его фрагментации. США серьезно отступили от принципов свободной торговли и многосторонних торговых правил, они наносят серьезный удар по стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек, считает Минкоммерции, решительно выступая против этого.
Здесь подчеркивают, что производство полупроводников — это отрасль, которую больше всего затронул процесс глобализации. В итоге в соответствии с рыночными нормами в мире сформировались тесные контакты между предприятиями разных государств. А США серьезно отступили от принципов свободной торговли и многосторонних торговых правил, они наносят серьезный удар по стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек. Китай всегда выступал против этого и уверен, что все заинтересованные стороны будут придерживаться рыночных принципов и духа договоренностей, противостоять экономическому принуждению со стороны США, обеспечивать стабильность глобальных цепочек поставок.
Дело в том, что США в октябре 2022 года ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать ей в разработке новейших технологий. Американцы опасаются, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон призвал Токио и Амстердам присоединиться к подобным антикитайским мерам.
Вот и выходит, что США действуют против полупроводниковой промышленности Китая методами запугивания. Пекин же рассчитывает, что другие страны будут сопротивляться давлению Вашингтона в этой сфере. И считает, что США чрезмерно расширяют концепцию нацбезопасности, используя ее в качестве оружия для ужесточения контроля над экспортом чипов в Китай и для принуждения других стран действовать против китайской полупроводниковой промышленности, считая это откровенным экономическим запугиванием. Но и США действуют не так прямолинейно, а «обсуждают с союзными странами применение норм, позволяющих Вашингтону контролировать экспорт иностранной продукции, для изготовления которой используются какие-либо американские технологии или программное обеспечение».
Хотя комиссия по национальной оборонной стратегии прямо указывает, что Китай во многих сферах опережает США, баланс сил будет продолжать смещаться в сторону Пекина, если Вашингтон не примет меры. В значительной степени сведено на нет военное преимущество США в западной части Тихого океана за два десятилетия целенаправленных военных инвестиций. Без существенных изменений со стороны США баланс сил будет продолжать смещаться в пользу Китая, отмечается в докладе Комиссии.
Вот почему США объявили о повышении тарифов на импорт стали и алюминия (с 0-7,5% до 25%), полупроводников и солнечных батарей (с 25% до 50%), электромобилей (с 25% до 100%), компьютеров и ряда других товаров из Китая. Речь идет о пошлинах на товары стоимостью 18 млрд долларов. По словам заместителя помощника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха, курирующего вопросы мировой экономики, Вашингтон пытается сформировать как можно более широкую коалицию для воздействия на КНР. И никакие протесты Пекина тут не помогут – вопрос идет о мировом лидерстве.