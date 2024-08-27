Число поступивших в UNEC, набрав более 600 баллов, увеличилось на 89 процентов

По итогам общий план приема в UNEC выполнен на 99,81%. Из 3755 мест осуществлен прием 3748 студентов. По II, IV и V группам специальностей места заполнены на 100 процентов, по I группе на 99,59% и по III группе на 98,52%.

На факультетах с преподаванием на английском, русском и турецком языках места заполнены на 100%, на азербайджанском языке - на 99,88%.

Отрадно, что число поступивших в UNEC с баллом 600 и выше увеличилось на 89,4% по сравнению с прошлым годом и достигло 409 человек. UNEC выбрали 14,4% из тех, кто набрал более 600 баллов по всей стране.

Из 409 человек, набравших 600 и выше, 226 (по стране 21,2%) оказались в I группе, а 183 человека (по стране 65,4%) - во II группе. Впервые количество студентов I группы, поступивших в UNEC с более чем 600 баллами, на 24% превысило количество студентов II группы.

Из студентов, набравших 600 и более баллов, 171 поступил в азербайджанский сектор, 227 – в английский и 11 - на русский. 30 процентов всех студентов, принятых в UNEC, студенты, набравшие более 500 баллов, а 13 процентов менее 300 баллов.

В этом году средний балл поступления в UNEC составил 446. Этот показатель для обучения на английском языке составил 635, на азербайджанском языке 440, на русском языке 417 и на турецком языке 385.

Также средний балл для I группы составил 495 баллов, для II группы - 452, для III группы - 443, для IV группы - 296 и для V группы (экзамен на способности в UNEC не проводится) - 232 балла.