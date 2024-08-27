В июле Индия установила рекорд, закупая у России в среднем 2 миллиона 70 тысяч баррелей нефти в сутки, что превзошло объемы, получаемые Китаем. Для сравнения: суточная добыча в Азербайджане составляет около 500 тысяч баррелей, что означает, что Россия поставляет Индии в четыре раза больше нефти, чем производит Азербайджан. Как сообщают международные СМИ, согласно официальным данным, 44 процента всего объема сырья, импортированного Индией в июле, пришлось на Россию. Это на 4,2 процента больше, чем в июне, и на 12 процентов выше, чем за тот же период прошлого года.

Ирак занимает второе место среди экспортеров для Индии. Далее следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Отмечается, что китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки у России, поскольку их переработка уже не приносит прежней прибыли. По таможенной статистике Китая, в июле страна импортировала в среднем 1 миллион 760 тысяч баррелей в день. Таким образом, Китай и Индия остаются ключевыми покупателями российского сырья. Запад установил предельную цену в 60 долларов за баррель для российской нефти, транспортируемой морем, однако многочисленные трейдеры, зарегистрированные в Дубае, Гонконге и других офшорных зонах, обходят санкции, поставляя ресурсы на азиатские рынки по ценам чуть ниже рыночных. По словам источников в нефтеперерабатывающей отрасли Индии, если санкции Запада не будут усилены, импорт из России продолжит расти, так как его переработка приносит индийским заводам значительную прибыль.