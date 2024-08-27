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Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций

Отдел информации
16:48 1016

В июле Индия установила рекорд, закупая у России в среднем 2 миллиона 70 тысяч баррелей нефти в сутки, что превзошло объемы, получаемые Китаем. Для сравнения: суточная добыча в Азербайджане составляет около 500 тысяч баррелей, что означает, что Россия поставляет Индии в четыре раза больше нефти, чем производит Азербайджан.

Как сообщают международные СМИ, согласно официальным данным, 44 процента всего объема сырья, импортированного Индией в июле, пришлось на Россию. Это на 4,2 процента больше, чем в июне, и на 12 процентов выше, чем за тот же период прошлого года.

Россия поставляет Индии в четыре раза больше нефти, чем производит Азербайджан

Ирак занимает второе место среди экспортеров для Индии. Далее следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки у России, поскольку их переработка уже не приносит прежней прибыли. По таможенной статистике Китая, в июле страна импортировала в среднем 1 миллион 760 тысяч баррелей в день.

Таким образом, Китай и Индия остаются ключевыми покупателями российского сырья. Запад установил предельную цену в 60 долларов за баррель для российской нефти, транспортируемой морем, однако многочисленные трейдеры, зарегистрированные в Дубае, Гонконге и других офшорных зонах, обходят санкции, поставляя ресурсы на азиатские рынки по ценам чуть ниже рыночных.

По словам источников в нефтеперерабатывающей отрасли Индии, если санкции Запада не будут усилены, импорт из России продолжит расти, так как его переработка приносит индийским заводам значительную прибыль.

Украина также делает все, чтобы российская нефть не попала в Индию

Между тем США ищут способы пресечь продажу российской нефти в азиатские страны по цене выше установленного лимита. В рамках этой стратегии планируется ужесточить меры против флота «теневых» танкеров, перевозящих российское сырье. Украина также активно лоббирует ограничения на экспорт России в Азию. Недавно во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев президент Владимир Зеленский попросил его сократить закупки у Москвы.

В интервью индийским СМИ Зеленский подчеркнул, что снижение объемов закупок ударит по российской экономике и затруднит Кремлю финансирование войны.

По словам украинского лидера, Индия имеет значительное влияние на российскую экономику, поскольку для Москвы сейчас закрыто много экспортных возможностей.

«Я думаю, что правительство Индии это понимает. Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы - большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются в Россию, а потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны. Мы понимаем, какие деньги Россия зарабатывает с этой сделкой с Индией. Прекрасно это понимаем. И именно поэтому хотим попытаться сделать все возможное для того, чтобы это остановить. Но, конечно, давить на вас не можем. Вы - независимая страна, это ваше правительство... Именно поэтому я попросил подумать, если вы воспринимаете идею того, что мы будем делать все возможное, но надо как-то остановить поступление денег, чтобы не усиливать российские вооруженные силы», — подытожил он.

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