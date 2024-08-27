Экологическая катастрофа на Каспии: какие поручения Путин дал губернатору после разговора с Алиевым?

После визита в Азербайджан Владимир Путин поручил главе Астраханской области Игорю Бабушкину «включиться в работу по предотвращению обмеления Каспийского моря». Об этом сообщают российские СМИ. «Недавно был в Азербайджане, и наш коллега, президент Азербайджана, обратил внимание на то, что Каспий мелеет», — сказал Путин в ходе беседы с Бабушкиным. Глава российского государства обратил внимание на то, что Алиев «очень тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью». Путин поручил Бабушкину направить на его имя обращение «провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию».

В ответ губернатор пообещал подключить научное «сообщество, практиков» и подготовить соответствующий доклад. Отметим, что президент Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы вместе с российским коллегой в Баку, рассказал об экологической катастрофе, возникшей на Каспии. Президент Азербайджана сообщил, что вопрос катастрофического обмеления Каспия был обсужден на вышеупомянутой встрече. «Я из окна комнаты, в которой мы вели переговоры, показал Владимиру Владимировичу скалы, которые еще два года назад находились под водой, а сегодня они уже на метр вышли на поверхность. И это мы наблюдаем по всему побережью Апшеронского полуострова – и не только, по всему побережью Азербайджана. Мы договорились совместными усилиями проанализировать ситуацию и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу. То есть проявление этого экологического бедствия мы уже видим невооруженным глазом», — заявил Алиев.

По данным ученых, уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года и в 2022 году достиг критической отметки. Это связывают с изменением климата и сокращением осадков. Более 90 процентов воды в море поступает из Волги. На реку Жайык, которая находится в Казахстане, приходится не более 2 процентов. По результатам мониторингов, проведенных в прибрежных странах, уровень Каспия снизился более чем на 1 метр, и в некоторых местах у казахстанских берегов вода отошла почти на 1 километр из-за обмеления. Минэкологии Казахстана заявляет, что снижение уровня моря более чем на метр способствовало изменению положения береговой линии Каспийского моря, особенно в казахстанском секторе. Это объясняется тем, что данный район моря имеет малые уклоны дна и прилегающей к нему суши, и даже небольшие изменения уровня моря приводят к значительным затоплениям или осушениям побережья. За этот период площадь водной поверхности моря уменьшилась более чем на 22 тысячи квадратных километров, причем половина приходится на казахстанскую часть Северного Каспия. Как считают казахские экологи, обмеление Каспия связано с ухудшением состояния двух основных рек, питающих водоем — Жайык и Волга. Главная причина в этом, с момента развала Советского Союза на этих реках построили большое количество дамб, воду используют для сельскохозяйственных нужд, по берегам расположены города, которые также обеспечиваются водой из Жайыка и Волги. Ранее объемное исследование уровня Каспийского моря провела группа немецких ученых из Университета Бремена под руководством Матиаса Пранге.