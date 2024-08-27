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Украина прорвалась в Белгород
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Украина прорвалась в Белгород

Бакинцам придется потерпеть из-за «Формулы-1»

17:10 2192

В связи с подготовкой к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» на некоторых улицах и проспектах Баку продолжаются монтажные работы, сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Согласно информации, с 23:59 27 августа до 05:45 28 августа движение транспорта по проспекту Нефтяников, от круга Азнефть в направлении морского вокзала, будет ограничено из-за установки надземного пешеходного перехода.

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет с 13 по 15 сентября.

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