Лукашенко: «Запад нам говорит: да плюнь ты на эту Россию»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет настроить Минск против Москвы.

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны: «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», - сказал Лукашенко.