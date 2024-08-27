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Украина прорвалась в Белгород
Новость дня
Украина прорвалась в Белгород

Лукашенко: «Запад нам говорит: да плюнь ты на эту Россию»

17:23 1926

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет настроить Минск против Москвы.

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны: «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», - сказал Лукашенко.

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