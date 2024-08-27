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Украина прорвалась в Белгород
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Украина прорвалась в Белгород

F-16 в Украине оснащены новейшими РЭБ

17:50 1141

Украинские F-16 получили от США модернизированную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против ПВО РФ. Эта система радиоэлектронной борьбы еще не поставлена странам-государствам НАТО.

Модернизированную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN / ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS), которую разработали для истребителя F-16 Fighting Falcon, впервые испытали в эмуляторе Военно-воздушных сил (ВВС) США в апреле 2023 года.

Новая система даст возможность F-16 противостоять угрозам, используя новые частоты, а также обнаруживать и поражать более совершенные радары и оружие.

Система IVEWS получила новые широкополосные усилители мощности и адаптивные модули противодействия, которые позволяют быстрее реагировать, покрывать расширенный диапазон частот и обнаруживать цели во всех направлениях.

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