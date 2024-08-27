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Украина прорвалась в Белгород
Новость дня
Украина прорвалась в Белгород

Хаменеи поручил Пезешкиану осваивать искусственный интеллект

17:57 472

Использование технологий на основе искусственного интеллекта «не является привилегией», заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во вторник на встрече с президентом Масудом Пезешкианом и членами Кабмина.

«Сегодня искусственный интеллект развивается с ошеломляющей скоростью, то есть люди поражаются скорости достижения этой странной технологии в мире.

Вы должны сами дойти до глубинных технологий этого вопроса. В стране следует развивать разные уровни искусственного интеллекта.

Киберпространство – это новый мир. Сегодняшнее виртуальное пространство не является виртуальным, это сегодняшняя реальность, она развивается изо дня в день. Важно, чтобы в киберпространстве царило верховенство закона.

В киберпространстве управление присутствует повсюду. Вы видели, что этого бедного молодого человека (Павел Дуров) задержали во Франции и грозили ему 20 годами тюрьмы. Это показывает, что они нарушили правила. Киберпространство должно быть легализовано в стране, тогда появится возможность. Если мы сможем иметь законное управление в киберпространстве, это пространство станет возможностью для страны, в противном случае он мог бы быть под угрозой», – сказал Хаменеи.

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