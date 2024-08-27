“Карабах” должен быть умным и смелым
Сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялась пресс-конференция главного тренера футбольного клуба «Карабах» Гурбана Гурбанова и защитника Бахлула Мустафазаде, посвященная ответному матчу раунда плей-офф Лиги чемпионов против загребского «Динамо».
Напомним, в первом матче в Хорватии хозяева победили со счетом 3:0.
«Важность матча известна, - говорит Гурбан Гурбанов. - Отстаем в счете, но есть большой шанс попасть в основную стадию Лиги чемпионов. Несмотря на то, что проиграли, наша вера в общий успех велика. Сделаем все для победы. Хотим, чтобы вы и болельщики остались довольны. Это будет как финал. Соперника знаем, это амбициозная команда. Может показаться, что у них больше преимуществ перед нами. Но я всегда верю в свою команду. Завтра каждый наш игрок должен сыграть лучший матч в карьере. Ожидаю интересную игру.
Если не пройдем “Динамо”, станет ли это для меня личной трагедией? Нет, конечно. Если каждое поражение воспринимать как личную трагедию, то лучше в этой сфере не работать. В спорте бывают победы, поражения, ничьи. К этому надо быть готовым.
Мы к каждой игре относимся с большой ответственностью. Если у нас что-то не получается, то это не из-за безответственности. Порой соперник бывает сильнее… Но хотим сделать выводы из поражений. Не хотим завтра оказаться проигравшей стороной.
Кто будет завтра играть в воротах? Решим завтра. Что касается травмированных, то Вешович тренируется в общей группе с позавчерашнего дня. Завтра пройдет медконтроль. Янкович пока тренируется индивидуально.
Третья желтая карточка Жулио Ромао? Мы думали, что он пропустит ответную игру с “Динамо”, так как получил три предупреждения. Но там был один нюанс в регламенте. УЕФА вчера нам официально ответил, что Ромао может завтра играть.
Перед нами “Динамо”, который обыграл нас в первой игре со счетом 3:0. Коллектив с большим европейским опытом. Однако мы должны завтра обязательно оказывать давление. И это надо делать вовремя. Мы также должны быть готовы к контратакам. Мы увидели, как соперник контратаковал в Загребе. Завтра может случиться так, что игра пойдет не так, как мы думаем. Возможно, соперник будет давить. Мы должны быть готовы и к этому. Надо быть завтра умными и смелыми. В гостях мы создали много голевых эпизодов, завтра надо использовать такие моменты.
Болельщики верят в нас даже после 0:3? Я не потерял надежду на успех после первой игры. Интерес футбола в том и заключается, что болельщики верят в команду независимо от результата первой игры. И команде не остается ничего иного, как оправдать доверие болельщиков. Наши мысли с болельщиками совпадают.
Не ждали в первой игре счета 0:3. Но сегодня футбол таков, что в любом матче может быть крупный счет, даже с участием двух сильных соперников. Такой шанс выпадает не всегда. Когда в первый раз попали в плей-офф Лиги чемпионов, болельщикам было достаточно послушать гимн этого турнира. Сейчас просто гимна мало - все думают о группе Лиги чемпионов.
“Динамо” уже упускало преимущество после крупных побед в первых матчах? Да, я смотрел эти матчи. Но у них опытный тренер, сильный коллектив. Думаю, что они тоже сейчас помнят об упущенных возможностях и попытаются сыграть надежнее.
Мы готовы к дополнительному времени и серии пенальти. Однако серия пенальти - это дело следующее. Сначала надо добиться приемлемого результата в основные 90 минут, чтобы перевести игру в овертайм. Но, конечно, очень хотелось бы все решить за 90 минут”.
Бахлул Мустафазаде:
“Завтра будет напряженная игра. Мы хорошо подготовились. Сделаем все, чтобы пройти дальше. Нормально относимся к критике. Если пропускаем, значит, есть ошибки обороны. Стараемся извлечь уроки. Критика - это часть футбола. Главное - делать правильные выводы из критики.
Особого напряжения не чувствую. Мы уже провели много игр в квалификации Лиги чемпионов. Опыт у нас есть. Все ребята спокойны. Важно проявлять завтра хладнокровие”.