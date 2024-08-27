“Карабах” должен быть умным и смелым

«Важность матча известна, - говорит Гурбан Гурбанов. - Отстаем в счете, но есть большой шанс попасть в основную стадию Лиги чемпионов. Несмотря на то, что проиграли, наша вера в общий успех велика. Сделаем все для победы. Хотим, чтобы вы и болельщики остались довольны. Это будет как финал. Соперника знаем, это амбициозная команда. Может показаться, что у них больше преимуществ перед нами. Но я всегда верю в свою команду. Завтра каждый наш игрок должен сыграть лучший матч в карьере. Ожидаю интересную игру.

Если не пройдем “Динамо”, станет ли это для меня личной трагедией? Нет, конечно. Если каждое поражение воспринимать как личную трагедию, то лучше в этой сфере не работать. В спорте бывают победы, поражения, ничьи. К этому надо быть готовым.

Мы к каждой игре относимся с большой ответственностью. Если у нас что-то не получается, то это не из-за безответственности. Порой соперник бывает сильнее… Но хотим сделать выводы из поражений. Не хотим завтра оказаться проигравшей стороной.

Кто будет завтра играть в воротах? Решим завтра. Что касается травмированных, то Вешович тренируется в общей группе с позавчерашнего дня. Завтра пройдет медконтроль. Янкович пока тренируется индивидуально.

Третья желтая карточка Жулио Ромао? Мы думали, что он пропустит ответную игру с “Динамо”, так как получил три предупреждения. Но там был один нюанс в регламенте. УЕФА вчера нам официально ответил, что Ромао может завтра играть.