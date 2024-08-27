Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Указом президента Азербайджана Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком выведена из системы Министерства экономики. На базе службы создано Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджана.

Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Отметим, что Министерство экономики в Азербайджане является суперминистерством, которое возглавляет Микаил Джаббаров.

Новое агентство, как отмечается в указе, будет заниматься госконтролем в таких сферах, как антимонопольное регулирование, борьба с недобросовестной конкуренцией, госзакупки, реклама (за исключением рекламы на открытом пространстве), стандартизация, метрология, техническое регулирование, аккредитация и защита прав потребителей.

До утверждения положения, структуры и численности сотрудников нового Госагентства оно будет функционировать по действующим нормам и согласно структуре ликвидируемой Госслужбы.



Кабинету министров поручено в течение двух месяцев разработать и представить на утверждение соответствующие документы, а также принять меры по передаче имущества и финансирования на баланс нового Агентства.