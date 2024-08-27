Зеленский признает: присутствие России на саммите по Украине необходимо
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие представителей России на втором саммите мира является желанием всех стран-участниц.
Выступая на форуме «Украина 2024. Независимость», президент Зеленский отметил, что Украина хотела, чтобы на первом саммите россиян не было, но собрать второй саммит без РФ будет сложно, передает УНН.
«Что касается этого саммита, то эти три пункта, которые рассматривались на первом саммите, будут подготовлены детально. Мы не будем ждать другой следующей встречи в рамках второго саммита. Мы подготовим все пункты онлайн, офлайн, как я уже сказал об этом немного раньше. Мы должны быть готовыми на ноябрь. Что касается представителей РФ на втором саммите - это желание всех стран, они хотят, они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны, поэтому мы хотели, чтобы на первом саммите их присутствия не было, и нам удалось это сделать. Собрать страны без представителей России непросто. Но мы собрали большое количество стран, институтов. Я считаю, что это было очень важно и успешно. Мы подготовим план, и представители России, если они будут хотеть присутствовать на втором саммите, то они будут присутствовать. Иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран», - сказал Зеленский.