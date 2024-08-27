Зеленский признает: присутствие России на саммите по Украине необходимо

«Что касается этого саммита, то эти три пункта, которые рассматривались на первом саммите, будут подготовлены детально. Мы не будем ждать другой следующей встречи в рамках второго саммита. Мы подготовим все пункты онлайн, офлайн, как я уже сказал об этом немного раньше. Мы должны быть готовыми на ноябрь. Что касается представителей РФ на втором саммите - это желание всех стран, они хотят, они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны, поэтому мы хотели, чтобы на первом саммите их присутствия не было, и нам удалось это сделать. Собрать страны без представителей России непросто. Но мы собрали большое количество стран, институтов. Я считаю, что это было очень важно и успешно. Мы подготовим план, и представители России, если они будут хотеть присутствовать на втором саммите, то они будут присутствовать. Иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран», - сказал Зеленский.