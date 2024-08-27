Разведка России о «цветной революции» в Грузии

Россия хотела бы предотвратить попытки «цветной революции» в Грузии, публикуя имеющиеся на этот счет разведданные. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, комментируя опубликованное накануне службой предупреждение.

«Тот факт, что СВР предавала гласности информацию, которую [мы] добывали и добываем о враждебной деятельности не только западных спецслужб, но и государственных органов, таких как Госдеп США, – это мы делаем для того, чтобы внести свой вклад в предотвращение попыток проведения «цветной революции» в Грузии», – отметил он.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало сообщение, где отмечалось, что США готовятся устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах 26 октября. Указывалось, что на «тбилисском майдане» планируется обнародовать «доказательства фальсификаций» при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти.

Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе 26 августа заявил, что он и без России прекрасно осведомлен о планах неправительственных организаций и оппозиции. «Для чего нужны донесения российской разведки или спецслужб, если оппозиционеры выходили и прямо проповедовали революцию? …Вот скажите, зачем мне заявление разведки другой страны?! Они прямо говорили об этом по телевизору. Я же не выдумываю? Неправительственные организации вышли, сказали, что правительство должно уйти в отставку, и они устраивают революцию», – сказал Каладзе.