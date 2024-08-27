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Массовый исход: армяне покидают приграничные с Азербайджаном районы

Отдел информации
02:23 1203

Жители приграничных с Азербайджаном регионов Армении — Гегаркуника, Тавуша и Сюника — массово покидают свои дома. По данным Статистического комитета этой страны, за последние пять лет данные территории «лишились» почти 40 тысяч человек. Многие села совершенно опустели.

Причины такого оттока очевидны: глубокое разочарование в происходящем, неуверенность в завтрашнем дне, тревога за безопасность и накопившиеся социальные проблемы.

Жители приграничных с Азербайджаном регионов Армении — Гегаркуника, Тавуша и Сюника — массово покидают свои дома

Те, кто уезжает, признаются своим близким, что после 44-дневной Карабахской войны страх и пессимизм в приграничных районах только усилились, что и спровоцировало массовый исход.

«Люди уезжают, потому что разочаровались после войны, — рассказывают оставшиеся. — Постоянно не хватает самого необходимого».

По данным статистики, летом 2019 года в Гегаркунике проживало около 230 тысяч человек, большинство из которых — в селах. Но пандемия, 44-дневная война и регулярные столкновения на границе с Азербайджаном заметно повлияли на ситуацию: численность населения региона сократилась на 13 тысяч.

Жители жалуются, что жизнь становится все тяжелее: люди беднеют, денег катастрофически не хватает

Жители Севана отмечают, что большая часть молодежи предпочитает переезжать в Ереван, поскольку в Севане крайне мало рабочих мест, а государственных предприятий нет вовсе. Гегаркуник, по официальной статистике, — один из самых бедных регионов Армении: каждый третий здесь живет за чертой бедности, а показатели крайней нищеты — самые высокие в стране. Почти 5 процентов населения едва могут позволить себе тратить хотя бы 3 доллара в день. Даже те, кто находит работу, получают самые низкие зарплаты в Армении.

В беседах с корреспондентом армянской службы «Радио Свобода» жители Гегаркуника жалуются на то, что жизнь становится все тяжелее: люди беднеют, денег катастрофически не хватает, выживать с каждым годом сложнее. По их словам, правительство не в силах решить данные проблемы.

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