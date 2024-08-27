Массовый исход: армяне покидают приграничные с Азербайджаном районы

Жители приграничных с Азербайджаном регионов Армении — Гегаркуника, Тавуша и Сюника — массово покидают свои дома. По данным Статистического комитета этой страны, за последние пять лет данные территории «лишились» почти 40 тысяч человек. Многие села совершенно опустели. Причины такого оттока очевидны: глубокое разочарование в происходящем, неуверенность в завтрашнем дне, тревога за безопасность и накопившиеся социальные проблемы.

Те, кто уезжает, признаются своим близким, что после 44-дневной Карабахской войны страх и пессимизм в приграничных районах только усилились, что и спровоцировало массовый исход. «Люди уезжают, потому что разочаровались после войны, — рассказывают оставшиеся. — Постоянно не хватает самого необходимого». По данным статистики, летом 2019 года в Гегаркунике проживало около 230 тысяч человек, большинство из которых — в селах. Но пандемия, 44-дневная война и регулярные столкновения на границе с Азербайджаном заметно повлияли на ситуацию: численность населения региона сократилась на 13 тысяч.