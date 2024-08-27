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Как Трамп хотел подружиться с Путиным

из воспоминаний экс-советника
19:10 1576

Будучи президентом США, Дональд Трамп верил в свою способность установить теплые личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и проявлял уязвимость перед похвалой российского коллеги, рассказал бывший советник республиканца по нацбезопасности Герберт Макмастер в своих новых мемуарах «В состоянии войны с самими собой: моя служба в Белом доме Трампа».

На своей должности Макмастер пробыл всего 13 месяцев, но отмечает, что с самого начала испытывал трудности с тем, чтобы обсудить Россию и Путина с Трампом. По его словам, американский президент связывал любые вопросы по этой теме с проводившимся тогда расследованием возможного российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, а также возможного сговора Трампа и его предвыборной кампании с Москвой.

Макмастер пишет, что подобно своим предшественникам Джорджу Бушу-младшему и Бараку Обаме Трамп был «чрезмерно уверен» в своей способности наладить отношения с Путиным, а также позиционировал себя как «эксперта по заключению сделок». То, что американское экспертное сообщество, напротив, призывало его избрать жесткий подход к Москве, лишь подогревало решимость Трампа двигаться в противоположном направлении, говорится в книге.

«Путин… подыгрывал самолюбию и неуверенности Трампа с помощью лести. Путин охарактеризовал Трампа как «очень яркого человека, талантливого, без всяких сомнений», и Трамп показал свою уязвимость перед таким подходом, свое стремление приблизиться к сильным мира сего и свою веру в то, что он один может наладить хорошие отношения с Путиным: «Для меня всегда большая честь получать такие приятные комплименты от человека, столь уважаемого в своей стране», пишет Макмастер.

По его воспоминаниям, Трамп пришел в бешенство, когда Макмастер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о наличии четких доказательств попыток России дискредитировать американские выборы. Экс-советник связывает возросшую неприязнь президента с тем, что он чувствовал своим долгом показать, что «Путин не был и никогда не стал бы другом Трампа».

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