Байден отправил своего советника в Китай

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл в Китай и, вероятно, призовет Пекин сократить поддержку России в ее войне против Украины. Об этом пишет газета The New York Times.

«Но Пекин вряд ли отвернется от Москвы, своего единственного партнера среди крупных держав, способного уравновесить Соединенные Штаты», - комментирует эти намерения издание.

Предположительно Салливан обсудит с китайцами также ограничения распространения фентанила, расширение высокоуровневых военных контактов и Тайвань. NYT сомневается, что и по этим вопросам стороны достигнут согласия.

Издание предполагает, что визит связан со скорым уходом Байдена и стремлением Белого дома укрепить свою стратегию в отношении Китая, несмотря на неопределенность относительно будущего американской внешней политики.