Белоусов требует срочно отправить оружие в Курск и Белгород

Министр обороны России Андрей Белоусов попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной отслеживать вопросы обеспечения военных в Белгородской, Курской и Брянской областях оружием, обмундированием и техникой.

«Особое внимание глава военного ведомства поручил обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами», — сообщили в Минобороны РФ.

По словам Белоусова, нужно «не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах».

От военных в Белгороде и Брянске в совет поступило по 8 проблемных вопросов — поставки квадрокоптеров, приборов ночного видения и тепловизоров, квадроциклов, средств связи, средств борьбы с беспилотниками, медицинского и другого имущества, заявили в Минобороны РФ.