Соловьев возмущается: «Китай может, а мы нет»

Российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего ток-шоу на телеканале «Россия 1» пожаловался на упадок автомобильной промышленности России.

«А вы посмотрите, на чем бойцы ездят. Что, на машинах российского производства? Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на «Патриоте» (УАЗ «Патриот» — ред.). Потому что он стоит немерено, ломается постоянно, и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет… Российских мотоциклов не существует… А багги например? …Кто нам их поставляет? …Ну почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона?», — возмущается телеведущий.