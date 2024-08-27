НАТО созывает заседание по Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созовет 28 августа заседание Совета Украина - НАТО по запросу Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

«Встреча пройдет на уровне послов. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проведет брифинг для союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях», - приводит агентство слова представителя альянса.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла уточнила, что встреча созывается в том числе из-за усиления эскалации со стороны России. Речь идет в первую очередь о массированном ракетно-дроновом ударе ВС РФ по критической и гражданской инфраструктуре Украины в ночь на 26 августа. Дахлалла отметила, что НАТО оказывает существенную поддержку в усилении противовоздушной обороны Украины и не намерена останавливаться.