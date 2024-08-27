USD 1.7000
EUR 1.8986
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украина прорвалась в Белгород
Новость дня
Украина прорвалась в Белгород

НАТО созывает заседание по Украине

20:10 1441

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созовет 28 августа заседание Совета Украина - НАТО по запросу Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

«Встреча пройдет на уровне послов. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проведет брифинг для союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях», - приводит агентство слова представителя альянса.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла уточнила, что встреча созывается в том числе из-за усиления эскалации со стороны России. Речь идет в первую очередь о массированном ракетно-дроновом ударе ВС РФ по критической и гражданской инфраструктуре Украины в ночь на 26 августа. Дахлалла отметила, что НАТО оказывает существенную поддержку в усилении противовоздушной обороны Украины и не намерена останавливаться.

Три варианта развития Курской операции ВСУ
Три варианта развития Курской операции ВСУ считает британский генерал
21:18 343
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова новость дополнена
18:15 8234
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема; все еще актуально
13:40 3334
«Всегда рядом и в хорошие, и в тяжелые дни»: заявления Байрамова и Фидана
«Всегда рядом и в хорошие, и в тяжелые дни»: заявления Байрамова и Фидана обновлено 20:52
20:52 1052
Как Трамп хотел подружиться с Путиным
Как Трамп хотел подружиться с Путиным из воспоминаний экс-советника
19:10 1580
Украина прорвалась в Белгород
Украина прорвалась в Белгород обновлено 17:05
17:05 20192
Россия захватывает все новые территории в Украине
Россия захватывает все новые территории в Украине все еще актуально
13:26 10346
“Карабах” должен быть умным и смелым
“Карабах” должен быть умным и смелым Гурбан Гурбанов об ответном матче с “Динамо”
18:14 2420
Лукашенко: «Запад нам говорит: да плюнь ты на эту Россию»
Лукашенко: «Запад нам говорит: да плюнь ты на эту Россию»
17:23 3030
Прокуратура о задержании Дурова
Прокуратура о задержании Дурова обновлено 17:15
17:15 5977
Зеленский о визите Путина в Баку
Зеленский о визите Путина в Баку
16:27 10018

ЭТО ВАЖНО

Три варианта развития Курской операции ВСУ
Три варианта развития Курской операции ВСУ считает британский генерал
21:18 343
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова новость дополнена
18:15 8234
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема; все еще актуально
13:40 3334
«Всегда рядом и в хорошие, и в тяжелые дни»: заявления Байрамова и Фидана
«Всегда рядом и в хорошие, и в тяжелые дни»: заявления Байрамова и Фидана обновлено 20:52
20:52 1052
Как Трамп хотел подружиться с Путиным
Как Трамп хотел подружиться с Путиным из воспоминаний экс-советника
19:10 1580
Украина прорвалась в Белгород
Украина прорвалась в Белгород обновлено 17:05
17:05 20192
Россия захватывает все новые территории в Украине
Россия захватывает все новые территории в Украине все еще актуально
13:26 10346
“Карабах” должен быть умным и смелым
“Карабах” должен быть умным и смелым Гурбан Гурбанов об ответном матче с “Динамо”
18:14 2420
Лукашенко: «Запад нам говорит: да плюнь ты на эту Россию»
Лукашенко: «Запад нам говорит: да плюнь ты на эту Россию»
17:23 3030
Прокуратура о задержании Дурова
Прокуратура о задержании Дурова обновлено 17:15
17:15 5977
Зеленский о визите Путина в Баку
Зеленский о визите Путина в Баку
16:27 10018
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться