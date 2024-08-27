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Украина прорвалась в Белгород
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Украина прорвалась в Белгород

На турецком курорте нашли тело экс-охранника президента Ильхама Алиева

21:07 1587

В одном из отелей турецкого Кушадасы нашли тело бывшего охранника президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно сообщению турецких СМИ, тело 50-летнего Махира Мамедова в одном из пятизвездочных отелей обнаружила его супруга Кямаля Мамедова.

В сообщении отмечается, что Махир Мамедов приехал в курортный город Кушадасы вместе с семьей.

Сегодня после завтрака в отеле Махир поднялся в свой номер, а супруга с сыном пошли гулять по городу. Вернувшись, обнаружили его в номере без признаков жизни.

Приехавшие на место медики скорой помощи констатировали смерть Мамедова. Причина смерти будет известна после вскрытия в измирском морге.

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