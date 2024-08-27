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Украина прорвалась в Белгород
Новость дня
Украина прорвалась в Белгород

Три варианта развития Курской операции ВСУ

считает британский генерал
21:18 348

Курская операция ВСУ может пойти по одному из трех путей, заявил в интервью Sky News бывший замначальника штаба обороны Великобритании генерал Саймон Мэйолл.

«ВСУ могли бы продолжать наступление, что действительно расшатало бы российскую оборону, включая логистическую поддержку своих войск в Украине. Они могли бы сидеть там и отвлекать людей от линии фронта… Или, конечно, это может иметь неприятные последствия для украинцев, потому что они ввели довольно много иностранной техники, и они могут сидеть там, не оказывая реального влияния на то, что происходит на Донбассе», - полагает британский генерал.

По его словам, вторжение ВСУ в Россию – «важная демонстрация» Западу, что Украина не будет сидеть сложа руки в войне на истощение: «Они будут маневрировать, они перейдут в наступление, они застанут русских врасплох… Они будут использовать технику, которую им дали, чтобы продолжать менять динамику».

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