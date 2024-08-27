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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Новость дня
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Самир Нуриев дал поручения чиновникам

22:21 2232

Во вторник, 27 августа, под руководством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, председателя Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Самира Нуриева ряд членов оргкомитета посетил Бакинский олимпийский стадион.

АзерТАдж передает, что вначале Азербайджанская операционная компания COP29 представила презентацию о ходе процесса подготовки.

Затем руководитель Администрации президента и сопровождающие его лица осмотрели Голубую и Зеленую зоны, а также пространства, отведенные для проведения Саммита лидеров, страновых павильонов, залов пленарных заседаний, дополнительных мероприятий, медиа, и другие пункты, а также ознакомились с ходом работ по строительству инфраструктуры.

В завершение председатель Оргкомитета Самир Нуриев дал поручения по соответствующим вопросам.

Самир Нуриев дал поручения чиновникам
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