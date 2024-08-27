Проект «Мой отец — герой»: шаг за шагом по родной земле вместе с детьми героев Карабаха

Джалал Гурбанов: «Наши шехиды отдали свои жизни ради будущих поколений...» После 44-дневной Отечественной войны Fireland Group посвятила последующие четыре года особому вниманию и заботе о детях погибших героев, организуя мероприятия для их отдыха и развлечений. В рамках проекта «Мой отец — герой» встретились около 250 детей, родившихся после гибели своих отцов, из всех регионов страны — в этот раз в Шемахе.

Проект «Мой отец — герой», взявший за основу заботу государства о семьях погибших героев и инвалидах войны, а также решение их бытовых проблем, под личным вниманием президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вновь принес радость почти 250 детям героев войны. Очередное мероприятие проекта «Мой отец — герой», организованное при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры, исполнительной власти Шемахинского района, отеля Shamakhi Palace Hotel TABIA Group и компании Fireland Group, собрало около 250 членов семей шехидов на двухдневный отдых в Шемахе. В рамках мероприятия, ведущими которого стали известные журналисты Лала Азерташ и Эльвин Марданов, были также отмечены дни рождения 22 детей, пришедшиеся на 26-27 августа. Празднование проводилось как участниками мероприятия, так и гостями, всем именинникам были вручены подарки. Члены семей шехидов, размещенные в отеле Shamakhi Palace, наслаждались играми, аттракционами, бассейном, также участвовали в интересных и познавательных мастер-классах.

После ужина члены семей шехидов посетили концерт, организованный при поддержке Министерства культуры, с участием заслуженных артистов Фарганы Гасымовой, Аббаса Багирова, певцов Гюнай Ибрагимли, Нихада Оруджева, Мурада Азерили и солистов Детско-юношеского центра №3. Концертная программа, включившая мини-дискотеку, шоу с шарами, флешмобы, игры и выступления артистов, придала особую атмосферу первому дню мероприятия. Детям вручили подарки от Фонда Гейдара Алиева. «Проходит четыре года с момента 44-дневной Отечественной войны, но даже спустя века величие единства, продемонстрированного нашим народом в те дни, никогда не будет забыто. Те, кто подарил нам эту победу, навсегда останутся в нашей памяти», — отметил организатор мероприятия, глава компании Fireland Group член Союза писателей Азербайджана Джалал Гурбанов. «Пожертвовать жизнью за Родину, землю и великие идеалы — значит отдать свою жизнь ради счастья будущих поколений. Наши герои отдали свои жизни ради будущих поколений», — добавил он. «Эти дети — не только наследие наших героев, но и всей нашей страны, наши самые дорогие дети. Они — бесценное наследие, оставленное нам их отцами, нашими героями. Когда мы проводим эти мероприятия, испытываем особую гордость, каждый член нашей команды работает с полной самоотдачей. Наш уважаемый президент, а также первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание семьям участников Отечественной войны и шехидов, неоднократно подчеркивая, что это главная обязанность каждого азербайджанца. Сегодня (26 августа - ред.) также день рождения Мехрибан ханум. Пользуясь случаем, мы от всего сердца поздравляем ее от имени всех детей шехидов. Их любовь к ней была, есть и всегда будет маяком, светом для этих детей. Поддержка семей шехидов для нас — честь. Поверьте, каждое проявление внимания и заботы вселяет в сердца этих детей большую уверенность в будущем. Мы выражаем особую благодарность исполнительному директору Фонда Гейдара Алиева Анару Алекперову, сотрудникам Министерства культуры, министру Адилю Керимли, исполнительной власти города Шамаха, лично Таиру Мамедову, а также отелю Shamakhi Palace Hotel и ресторану Abgora, которые открыли не только свои двери, но и сердца для нас, и, конечно же, представителям искусства, которые покорили наши сердца своими выступлениями. Спасибо, что вы всегда с нами». Глава исполнительной власти Шемахинского района Таир Мамедов, который на протяжении всего мероприятия был свидетелем радости детей, выразил гордость за то, что находится рядом с этими детьми: «Мы всегда храним в сердце и памяти семьи погибших героев из всех регионов нашей страны, демонстрируя им поддержку со стороны государства и лично. Сегодня я здесь не только как руководитель исполнительной власти, но и как родственник, как старший брат этих детей, доверенных нам героями». От имени коллектива Shamakhi Palace Hotel выступил менеджер отеля Сулейман Мамедов, подчеркнув, что они гордятся возможностью служить этим детям, представляющим наиболее чувствительные слои общества: «Ваши отцы выполнили свой долг перед Родиной. Это — наша скромная обязанность перед вами. Спасибо, что даете нам возможность испытывать гордость, служа вам».