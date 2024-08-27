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Медведев признал: Если бы не запас советского оружия, «то все»

22:39 1587

Россия после завершения «активной части военной операции» в Украине будет долго производить оружие в «очень значительных объемах», сравнимых с теми, что были при СССР после 1945 года, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы до сих пор… используем тот самый запас. Если бы его не было — то все», цитируют российские СМИ Медведева.

Говоря о войне в Украине, зампред Совбеза РФ выразил надежду на ее скорое завершение.

Украине оружие поставляет весь мир, тогда как Россия находится «на самообеспечении», продолжил Медведев, но сейчас с поставками «в целом все благополучно». «Не идеально — потому что идеально не бывает, — но в целом благополучно», — заявил он.

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