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Плохая новость для Трампа

22:57 1163

Вице-президент США Камала Харрис после съезда Демократической партии пользуется несколько большей популярностью среди американцев, чем экс-президент республиканец Дональд Трамп, сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Исследование Флоридского атлантического университета и организации Mainstreet Research USA показало, что 47% опрошенных поддержали Харрис, 43% - Трампа.

При этом Харрис отдали предпочтение 53% женщин-респондентов и 45% мужчин, а Трампу - 41% женщин и 47% мужчин. Кроме того, Харрис получила больше поддержки, чем Трамп, среди латиноамериканцев (51%), афроамериканцев (73%) и белых с дипломом об окончании высшего учебного заведения (57%). Трамп добился перевеса среди белых без диплома - 59%.

Также Харрис вызвала больше симпатий среди представителей независимых политических сил - 48% против 35% у Трампа.

Опрос проходил 23-25 августа, в нем приняли участие 929 зарегистрированных избирателей. Статическая погрешность составляет 3,2 процентных пункта.

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