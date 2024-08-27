Дуров летел из Баку на ужин с Макроном
23:23 725
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который 24 августа был задержан во Франции, заявил полиции, что в день ареста якобы должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом утверждает газета Le Canard Chainé со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
В Елисейском дворце эту информацию опровергли. «В тот вечер президент был в Ле-Туке», — рассказали изданию Le Canard.
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