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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Дуров летел из Баку на ужин с Макроном

23:23 725

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который 24 августа был задержан во Франции, заявил полиции, что в день ареста якобы должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом утверждает газета Le Canard Chainé со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В Елисейском дворце эту информацию опровергли. «В тот вечер президент был в Ле-Туке», — рассказали изданию Le Canard.

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