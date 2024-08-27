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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Американцы предупреждают...

27 августа 2024, 23:34 1891

США призывают Иран отказаться от возможной атаки на Израиль и остаются приверженными защите еврейского государства в случае такого нападения, заявил советник Белого дома Джон Кирби.

«Наше послание Ирану неизменно и останется таким. Первое: мы призываем не делать этого. Нет причин усиливать напряженность. Нет причины потенциально начинать своего рода региональную войну. И второе: мы намерены подготовиться к защите Израиля в случае, если это будет необходимо», - заявил Кирби.

«Мы считаем, что они (Иран – ред.) по-прежнему готовы напасть, если захотят, именно поэтому мы усилили позиции в регионе», - добавил советник Белого дома.

Накануне начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что иранские власти решат, какой ответ дать Израилю на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании независимо от других антиизраильских сил в регионе. В то же время глава иранского МИД Аббас Арагчи в телефонном разговоре с итальянским коллегой Антонио Таяни пообещал неминуемый и точно рассчитанный ответ на гибель Хании.

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