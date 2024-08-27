У Еврокомиссии все варианты по Грузии «на столе»

Реализация властями Грузии инициативы по признанию антиконституционной деятельности партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и связанных с ней объединений после парламентских выборов вызовет ответную реакцию со стороны Еврокомиссии. Об этом заявил Politico пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Текущий курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, фактически приводя к остановке процесса вступления. Еврокомиссия внимательно следит за риторикой и развитием событий в Грузии и готова отреагировать соответствующим образом. Все варианты на столе, и мы будем действовать соответствующим образом, если эти заявления будут реализованы», - прокомментировал Стано планы грузинских властей.

20 августа правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» распространила заявление, в котором говорится, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах и получения конституционного большинства в законодательном органе объявит неконституционными партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», а также «все ее сателлиты и партии-наследники».

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.