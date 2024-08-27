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Полковник ФСБ подавился и умер

27 августа 2024, 23:59 1865

В Москве умер полковник ФСБ РФ - один из основателей крупнейшей околофутбольной группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин. 

Российский телеграм-канал Baza пишет, что, по данным источников, Еремин почувствовал себя плохо во время ужина 25 августа, ему стало сложно дышать.

«Еремин почувствовал себя плохо во время ужина 25 августа — ему стало сложно дышать. Причиной стал кусочек мяса, застрявший у него в дыхательных путях», — сказано в публикации.

Мужчину срочно доставили в больницу, но спасти не смогли. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Отмечается, что Еремин был известным участником околофутбольного движения в России 90-х. Кроме того, он служил в Федеральной службе безопасности РФ. «В начале нулевых он поехал на Кавказ, имел отношение к ликвидации ряда известных полевых командиров. Еремин дослужился до полковника ФСБ и начальника отдела по борьбе с терроризмом, ездил в командировки в Сирию», – добавляется в сообщении.

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