Трамп договорился с «товарищем Харрис»

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп договорился с оппонентом от демократов, нынешним вице-президентом Камалой Харрис о проведении теледебатов на ABC News 10 сентября.

«Я достиг согласия с радикально левым демократом, с товарищем Камалой Харрис о проведении дебатов. Их будут транслировать 10 сентября по лживому телеканалу ABC News», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что их проведет «самый противный и нечестный ведущий». Трамп подчеркнул, что мероприятие проведут по правилам, которые действовали на прошлых прениях, проводимых CNN. В частности, они предусматривают, что во время дебатов кандидаты будут стоять, им не разрешено пользоваться заметками или заранее заготовленными шпаргалками. Помимо этого, у одного кандидата будет выключен микрофон во время выступления другого. Также модераторам запрещено вмешиваться во время ответа выступающих.