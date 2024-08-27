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Трамп договорился с «товарищем Харрис»

00:14 790

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп договорился с оппонентом от демократов, нынешним вице-президентом Камалой Харрис о проведении теледебатов на ABC News 10 сентября.

«Я достиг согласия с радикально левым демократом, с товарищем Камалой Харрис о проведении дебатов. Их будут транслировать 10 сентября по лживому телеканалу ABC News», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что их проведет «самый противный и нечестный ведущий». Трамп подчеркнул, что мероприятие проведут по правилам, которые действовали на прошлых прениях, проводимых CNN. В частности, они предусматривают, что во время дебатов кандидаты будут стоять, им не разрешено пользоваться заметками или заранее заготовленными шпаргалками. Помимо этого, у одного кандидата будет выключен микрофон во время выступления другого. Также модераторам запрещено вмешиваться во время ответа выступающих.

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