Заявление Пентагона об ударах вглубь России

Соединенные Штаты не отменяли действующих ограничений для Вооруженных сил Украины на использование американского оружия при ударах вглубь российской территории, сообщил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

Одна из журналисток напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский вновь призвал партнеров снять ограничения после массированного удара по регионам Украины 26 августа. Минобороны России назвало его целью электроподстанции, газокомпрессорные станции. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что были повреждены энергообъекты в 15 областях.

Райдер в ответ сообщил, что украинские военные могут использовать полученное от США оружие для самообороны и ответного огня. «Что касается ударов на дальнее расстояние по России, то наша политика остается прежней», — сказал он.