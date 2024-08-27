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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Шойгу заявил, что на Северном Кавказе все сложно

00:27 1287

Обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остается сложной, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности.

Он напомнил, что в 2024 году были совершены теракты в Карачаево-Черкесии и Дагестане.

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