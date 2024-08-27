Еще у одной страны претензии к Telegram

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровой среде после того, как местные СМИ сообщили, что в чатах Telegram часто встречаются фейковые откровенные изображения и видео с участием южнокорейских женщин , пишет Reuters.

Комиссия по стандартам связи - государственный регулятор СМИ планирует провести 28 августа заседание, чтобы обсудить меры по борьбе с таким контентом и его распространителями.

«Это эксплуатация технологий с опорой на защиту анонимности. Это явное уголовное преступление», — сказал Юн. При этом он говорил о социальных сетях в целом и напрямую Telegram не упоминал.

Reuters, ссылаясь на данные южнокорейской полиции, отмечает, что в первые семь месяцев этого года было зарегистрировано 297 случаев онлайн-преступлений с использованием дипфейков. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Профсоюз учителей и работников образования Кореи заявил о некоторых случаях, когда жертвами манипуляций в чатах Telegram становились школьники.

В свою очередь Центр поддержки жертв сексуального насилия в армии сообщил о женщинах-военнослужащих, пострадавших от подобных фейков в чатах Telegram.