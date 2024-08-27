USD 1.7000
EUR 1.8986
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Новость дня
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Еще у одной страны претензии к Telegram

00:48 558

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровой среде после того, как местные СМИ сообщили, что в чатах Telegram часто встречаются фейковые откровенные изображения и видео с участием южнокорейских женщин, пишет Reuters.

Комиссия по стандартам связи - государственный регулятор СМИ планирует провести 28 августа заседание, чтобы обсудить меры по борьбе с таким контентом и его распространителями.

«Это эксплуатация технологий с опорой на защиту анонимности. Это явное уголовное преступление», — сказал Юн. При этом он говорил о социальных сетях в целом и напрямую Telegram не упоминал.

Reuters, ссылаясь на данные южнокорейской полиции, отмечает, что в первые семь месяцев этого года было зарегистрировано 297 случаев онлайн-преступлений с использованием дипфейков. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Профсоюз учителей и работников образования Кореи заявил о некоторых случаях, когда жертвами манипуляций в чатах Telegram становились школьники.

В свою очередь Центр поддержки жертв сексуального насилия в армии сообщил о женщинах-военнослужащих, пострадавших от подобных фейков в чатах Telegram.

Самир Нуриев дал поручения чиновникам
Самир Нуриев дал поручения чиновникам
27 августа 2024, 22:21 3930
Зеленский о визите Путина в Баку
Зеленский о визите Путина в Баку все еще актуально
27 августа 2024, 16:27 13043
На турецком курорте нашли тело экс-охранника президента Ильхама Алиева
На турецком курорте нашли тело экс-охранника президента Ильхама Алиева
27 августа 2024, 21:07 9473
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема; все еще актуально
27 августа 2024, 13:53 5714
Заявления Джейхуна Байрамова в Анкаре
Заявления Джейхуна Байрамова в Анкаре обновлено 21:40
27 августа 2024, 21:40 4472
Три варианта развития Курской операции ВСУ
Три варианта развития Курской операции ВСУ считает британский генерал
27 августа 2024, 21:18 4136
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова новость дополнена
27 августа 2024, 18:15 13086
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема; все еще актуально
27 августа 2024, 13:40 4044
Как Трамп хотел подружиться с Путиным
Как Трамп хотел подружиться с Путиным из воспоминаний экс-советника
27 августа 2024, 19:10 2670
Украина прорвалась в Белгород
Украина прорвалась в Белгород обновлено 17:05
27 августа 2024, 17:05 23935
Россия захватывает все новые территории в Украине
Россия захватывает все новые территории в Украине все еще актуально
27 августа 2024, 13:26 10978

ЭТО ВАЖНО

Самир Нуриев дал поручения чиновникам
Самир Нуриев дал поручения чиновникам
27 августа 2024, 22:21 3930
Зеленский о визите Путина в Баку
Зеленский о визите Путина в Баку все еще актуально
27 августа 2024, 16:27 13043
На турецком курорте нашли тело экс-охранника президента Ильхама Алиева
На турецком курорте нашли тело экс-охранника президента Ильхама Алиева
27 августа 2024, 21:07 9473
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема; все еще актуально
27 августа 2024, 13:53 5714
Заявления Джейхуна Байрамова в Анкаре
Заявления Джейхуна Байрамова в Анкаре обновлено 21:40
27 августа 2024, 21:40 4472
Три варианта развития Курской операции ВСУ
Три варианта развития Курской операции ВСУ считает британский генерал
27 августа 2024, 21:18 4136
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова новость дополнена
27 августа 2024, 18:15 13086
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема; все еще актуально
27 августа 2024, 13:40 4044
Как Трамп хотел подружиться с Путиным
Как Трамп хотел подружиться с Путиным из воспоминаний экс-советника
27 августа 2024, 19:10 2670
Украина прорвалась в Белгород
Украина прорвалась в Белгород обновлено 17:05
27 августа 2024, 17:05 23935
Россия захватывает все новые территории в Украине
Россия захватывает все новые территории в Украине все еще актуально
27 августа 2024, 13:26 10978
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться