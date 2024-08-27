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Польша отказала Украине

01:00 675

Польша может передать Украине свои МиГ-29, как об этом просил президент Владимир Зеленский, только после того, как будет иметь более современную замену. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает портал Wirtualna Polska.

Издание напомнило, что на пресс-конференции во вторник, 27 августа, Зеленский рассказал, что хотел бы добиться согласия от Польши на передачу истребителей советских моделей, в том числе МиГ.

Глава польского Минобороны сказал, что понимает украинского президента, но Польша «принимает решение через призму своей безопасности», а также «уже сделала для Украины все, что могла».

«Я знаю, что Украина нуждается во множестве оружия, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности», – добавил он.

Относительно передачи Украине польских МиГ-29 Косиняк-Камыш отметил, что такие решения могут быть приняты только после того, как польские Военно-воздушные силы будут усилены новыми самолетами, в частности, заказанными в США F-35: «Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться старыми самолетами, такими как МиГи-29, которые все еще используются, в частности, для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства».

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