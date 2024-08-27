USD 1.7000
EUR 1.8986
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Новость дня
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Зеленский раскритиковал план Китая по Украине

01:35 557

Предложения Китая по войне между Россией и Украиной нельзя назвать «мирным планом», сказал в интервью O Globo президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, индийский премьер Нарендра Моди во время недавнего визита в Киев интересовался у него, что украинская сторона думает о плане Пекина. «И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, просто чтобы сказать, что они не забывают о войне — но это всего лишь что-то на бумаге», — заявил он, добавив, что воспринимает «только конкретные и честные предложения».

Зеленский считает, что схожим с Китаем образом действует и Бразилия, которая заявляет о нейтральной позиции - войне Москвы и Киева: «Это всего лишь политическая риторика. Это не честный разговор. Это нечестно по отношению к нам и бразильскому народу. <...> С другой стороны, они присоединились к китайскому плану».

Китай и Бразилия весной обнародовали совместный план, который призывает к проведению международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, прекращению боевых действий. Глава китайского МИД Вин И сообщал, что предложения поддержали более двух десятков стран. 27 августа специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что к поддержке должны присоединиться больше государств, так как надежда на деэскалацию вырастет, а «перспективы мира станут светлее». В украинском МИД, комментируя предложения Китая, заявили, что именно Украина должна решать, каким должен быть мир. Киев скептически отнесся и к другому плану Пекина из 12 пунктов, представленному в феврале 2023 года, а в Кремле посчитали, что он заслуживает внимания.

Дуров летел из Баку на ужин с Макроном
Дуров летел из Баку на ужин с Макроном
27 августа 2024, 23:23 4734
Русские хотят взять в кольцо украинский город
Русские хотят взять в кольцо украинский город
01:59 1049
Самир Нуриев дал поручения чиновникам
Самир Нуриев дал поручения чиновникам
27 августа 2024, 22:21 4516
Зеленский о визите Путина в Баку
Зеленский о визите Путина в Баку все еще актуально
27 августа 2024, 16:27 13573
На турецком курорте нашли тело экс-охранника президента Ильхама Алиева
На турецком курорте нашли тело экс-охранника президента Ильхама Алиева
27 августа 2024, 21:07 10430
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема; все еще актуально
27 августа 2024, 13:53 5906
Заявления Джейхуна Байрамова в Анкаре
Заявления Джейхуна Байрамова в Анкаре обновлено 21:40
27 августа 2024, 21:40 4811
Три варианта развития Курской операции ВСУ
Три варианта развития Курской операции ВСУ считает британский генерал
27 августа 2024, 21:18 4508
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова новость дополнена
27 августа 2024, 18:15 13721
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема; все еще актуально
27 августа 2024, 13:40 4164
Как Трамп хотел подружиться с Путиным
Как Трамп хотел подружиться с Путиным из воспоминаний экс-советника
27 августа 2024, 19:10 2821

ЭТО ВАЖНО

Дуров летел из Баку на ужин с Макроном
Дуров летел из Баку на ужин с Макроном
27 августа 2024, 23:23 4734
Русские хотят взять в кольцо украинский город
Русские хотят взять в кольцо украинский город
01:59 1049
Самир Нуриев дал поручения чиновникам
Самир Нуриев дал поручения чиновникам
27 августа 2024, 22:21 4516
Зеленский о визите Путина в Баку
Зеленский о визите Путина в Баку все еще актуально
27 августа 2024, 16:27 13573
На турецком курорте нашли тело экс-охранника президента Ильхама Алиева
На турецком курорте нашли тело экс-охранника президента Ильхама Алиева
27 августа 2024, 21:07 10430
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема; все еще актуально
27 августа 2024, 13:53 5906
Заявления Джейхуна Байрамова в Анкаре
Заявления Джейхуна Байрамова в Анкаре обновлено 21:40
27 августа 2024, 21:40 4811
Три варианта развития Курской операции ВСУ
Три варианта развития Курской операции ВСУ считает британский генерал
27 августа 2024, 21:18 4508
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова новость дополнена
27 августа 2024, 18:15 13721
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема; все еще актуально
27 августа 2024, 13:40 4164
Как Трамп хотел подружиться с Путиным
Как Трамп хотел подружиться с Путиным из воспоминаний экс-советника
27 августа 2024, 19:10 2821
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться