Русские хотят взять в кольцо украинский город

В последние дни российская армия активизировалась на двух участках в Донецкой области Украины - западнее Павловки и возле Водяного, чтобы обойти город Угледар и взять его в кольцо. Об этом информирует украинский аналитический проект Deep State.

OSINT-исследователи отметили, что количество неудачных попыток россиян штурмовать Угледар измеряется уже сотнями раз. При этом у них есть частичный успех в продвижении вокруг Угледара.