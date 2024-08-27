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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Новость дня
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Русские хотят взять в кольцо украинский город

01:59 1050

В последние дни российская армия активизировалась на двух участках в Донецкой области Украины - западнее Павловки и возле Водяного, чтобы обойти город Угледар и взять его в кольцо. Об этом информирует украинский аналитический проект Deep State.

OSINT-исследователи отметили, что количество неудачных попыток россиян штурмовать Угледар измеряется уже сотнями раз. При этом у них есть частичный успех в продвижении вокруг Угледара.

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