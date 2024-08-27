Трампу предъявили обвинения

Аппарат специального прокурора США Джека Смита направил в суд новое обвинительное заключение по делу о попытках бывшего американского президента Дональда Трампа помешать утверждению итогов выборов, составленное с учетом наличия у него частичного иммунитета от юридического преследования. Документ поступил в электронную базу федерального суда столичного округа Колумбия.

Как уточнил Смит, «подсудимый обвиняется в тех же уголовных преступлениях, что и в первоначальном обвинительном заключении». Спецпрокурор в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений по четырем статьям в отношении Трампа. Ему инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых республиканцу, составляет 20 лет лишения свободы.

Спецпрокурор пояснил, что документ был передан «новому большому жюри, которое ранее не заслушивало сведения об уликах по делу». Специальный прокурор пояснил, что новое заключение составлено в свете вынесенного 1 июля постановления Верховного суда США, согласно которому Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Он распространяется лишь на действия Трампа в рамках должностных обязанностей.

По мнению Трампа, новое обвинительное заключение против него является попыткой отвлечь внимание от «катастроф», которые якобы навлекла на Соединенные Штаты действующая администрация.

«Это всего лишь попытка вмешаться в выборы и отвлечь американский народ от катастроф, которые Камала Харрис навлекла на нашу страну», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.