У Турции будет свой «Пентагон»

В Анкаре возводится объект под предварительным названием «Звезда-полумесяц», который объединит Министерство обороны и Вооруженные силы Турции в одном из самых современных военных командных центров в мире.

Турецкая Daily Sabah пишет, что фундамент комплекса, получившего название «Пентагон Турции», был заложен президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2021 году. По данным издания, его строительство планируется завершить в 2025 году.

Комплекс будет отличаться уникальным дизайном, размерами и передовыми технологическими характеристиками. Он расположен на обширном участке площадью 12,6 млн кв. м. Он будет включать 890 000 кв. м закрытого пространства, вмещающего Министерство обороны, Генеральный штаб и все подразделения Вооруженных сил Турции в одном кампусе.

По размерам комплекс превзойдет Пентагон. Он будет иметь офисные здания, окружающие обширную территорию в форме полумесяца в центре, и здание в форме звезды, которое послужит входом и выставочным залом на вершине полумесяца. Центральная, открытая зона будет местом для проведения церемоний. Комплекс будет оснащен передовыми технологиями.