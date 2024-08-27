Нахчыван под обстрелом
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28 августа примерно в 06:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщили в Минобороны Азербайджана.
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