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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Новость дня
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Нахчыван под обстрелом

10:04 3350

28 августа примерно в 06:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщили в Минобороны Азербайджана.

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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
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