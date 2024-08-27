Горит еще одна российская нефтебаза
10:14 2502
Еще одна нефтебаза в Ростовской области России загорелась после атаки дрона, сообщают российские телеграм-каналы.
По словам главы региона Василия Голубева, в ночь на 28 августа над областью были сбиты четыре дрона. В результате атаки произошло возгорание на топливном складе.
СМИ пишут, что под удар попала нефтебаза недалеко от Каменска-Шахтинского.
Еще один телеграм-канал пишет, что горят три цистерны. По предварительным данным, пострадавших нет.
August 28, 2024
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