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Горит еще одна российская нефтебаза

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10:14 2502

Еще одна нефтебаза в Ростовской области России загорелась после атаки дрона, сообщают российские телеграм-каналы.

По словам главы региона Василия Голубева, в ночь на 28 августа над областью были сбиты четыре дрона. В результате атаки произошло возгорание на топливном складе.

СМИ пишут, что под удар попала нефтебаза недалеко от Каменска-Шахтинского.

Еще один телеграм-канал пишет, что горят три цистерны. По предварительным данным, пострадавших нет.

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