Нетаньяху попросил усилить охрану сына

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просил усилить охрану своего проживающего в Майами сына Яира из-за опасений, что он может стать «мишенью Ирана». Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как пишет издание, Нетаньяху просил усилить охрану на фоне сообщений о том, что Иран может попытаться совершить покушение на находящихся за рубежом израильтян в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Яир Нетаньяху с марта 2023 года проживает в Майами.

Как пишет газета, соответствующий запрос был направлен спецслужбам. В то же время неназванные представители службы безопасности заявили в интервью 12-му телеканалу израильского телевидения, что уровень безопасности, обеспечиваемый израильтянам за рубежом, определяется степенью угрозы, а также периодической оценкой ситуации. Они также отметили, что какие-либо признаки того, что Яир Нетаньяху сталкивается с существенными угрозами, отсутствуют, в связи с чем у Службы общей безопасности Израиля не было намерений усилить его охрану.

Как пишет The Times of Israel, после сообщений в израильских СМИ офис Нетаньяху опроверг подачу каких-либо запросов на усиление безопасности сына премьера.

По данным газеты, в настоящее время сына Нетаньяху в Майами охраняют два сотрудника израильских спецслужб. Кроме того, у него есть личный водитель. Обеспечение его безопасности обходится в $55 тыс. в месяц.

На прошлой неделе израильский телеканал N12 сообщил, что в элитном жилом комплексе в Майами, где проживает Яир Нетаньяху, был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. По его данным, полицейские проверили его, тревога оказалась ложной. Во время инцидента сына Нетаньяху не было в здании.