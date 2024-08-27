В Воронеже поражен склад с боеприпасами

Возгорание вблизи взрывоопасных объектов произошло в Россошанском районе Воронежской области «после падения фрагментов сбитого беспилотника», оно уже ликвидировано, заявил губернатор области Александр Гусев.

По его словам, детонации не было, пострадавших и разрушений нет. Жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали, сейчас они возвращаются в свои дома.

Как пишет Astra со ссылкой на местных жителей, БПЛА ударил по складу с боеприпасами в хуторе Малая Меженка.