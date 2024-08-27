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Новость дня
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Аэропорты Татарстана закрыты из-за угроз

10:43 952

Аэропорт Казани 28 августа временно приостановил работу, несколько рейсов задержаны как на вылет, так и на прилет, сообщили журналистам в Росавиации.

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения ввели с 7 часов. «Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару», - говорится в сообщении. Предварительной причиной называют угрозу атаки беспилотников.

Также стало известно о введении аналогичных ограничений в аэропорту Нижнекамска (Республика Татарстан).

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