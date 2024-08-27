Аэропорты Татарстана закрыты из-за угроз

Аэропорт Казани 28 августа временно приостановил работу, несколько рейсов задержаны как на вылет, так и на прилет, сообщили журналистам в Росавиации.

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения ввели с 7 часов. «Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару», - говорится в сообщении. Предварительной причиной называют угрозу атаки беспилотников.

Также стало известно о введении аналогичных ограничений в аэропорту Нижнекамска (Республика Татарстан).